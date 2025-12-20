Choque en el acceso a Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en el acceso Elguea - Román a la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto Ford Ka y un furgón.
Al parecer, hubo un roce entre ambos vehículos a la altura de los semáforos de la calle Melián, donde hay una obra.
Los rodados se detuvieron pasada la calle Espinoza.
No se registraron heridos pero sí daños materiales en el coche en una de las ruedas delanteras.
Operativo. La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el detalle de los operativos de este sábado.
Tres licencias retenidas:
- Una por falta de casco
- Dos por falta de seguro
Dos motos retenidas:
- Una por falta de chapa patente
- Una por falta de licencia, seguro y casco
Se realizaron:
- Operativo en Juan XXIII y Artigas
- Operativo dinámico en distintas zonas de Chacabuco
- Corte en Rocha y Laprida
