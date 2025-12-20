sábado, 20 de diciembre de 2025

Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control de la madrugada del sábado.



En el paso a nivel del acceso Hipólito Yrigoyen y en distintos puntos de la ciudad se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

