Camión cayó a una cuneta en Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer del día viernes se registró un accidente de tránsito en un sector alejado del centro de la ciudad de chacabuco.
Un camión que iba circulando por la calle Castelli terminó cayendo a una cuneta.
El conductor perdió el control del rodado cuando atravesó la calle Tulio Spinetti.
No hubo heridos de gravedad aunque se pidió asistencia médica para uno de los ocupantes del rodado.
El vehículo pertenece a un vecino de apellido Flores que presta servicio de gomería móvil.
