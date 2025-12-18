jueves, 18 de diciembre de 2025

Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios

 

Calor. Tarifa diaria, semanal y mensual.

La temporada de pileta comienza este fin de semana en la pileta del CEF N°20 de Chacabuco.



En Solís y Olavarría el natatorio podrá ser utilizado por las familias de 14.00 a 19.00 para refrescarse en medio de un verano que llega con altas temperaturas.

Por día, los mayores deben pagar 5.000 pesos; y los menores, 3.000 pesos. Los menores de 6 años no pagan.

Por semana:

Menores 12.000 pesos

Mayores 15.000 pesos


Por mes:

Menores 40.000 pesos

Mayores 50.000 pesos


Se puede pagar por transferencia bancaria.


