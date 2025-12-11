Sobre un fallecimiento en Chacabuco

A raíz de consultas.
A raiz de las consultas recibidas de parte de distintos vecinos y lectores se brinda esta información.
Volver a Chacabuquero.
No hubo Necrológica del vecino fallecido ayer en la zona rural de Chacabuco. Tampoco se realizó funeral ni sepelio.
Hasta donde se pudo averiguar, se llevó a cabo una cremación en Junín.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motos y licencias retenidas en Chacabuco hasta por usar el celular
- Agradecimiento a un médico de Chacabuco
- Presupuesto 2026 de Chacabuco: hay fondos para viviendas y el pavimento de Perón se queda en cero
- Niña de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para un estudio médico
- Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona
- Se conoció el monto de la Tasa por Salud de Chacabuco
- Robo, persecución y caída en la madrugada de Chacabuco
- "Buen gesto" de los padres de un infractor en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Advierten sobre turbidez en el agua de Chacabuco
- Golía entre el fútbol, el comercio y una nueva tasa para Chacabuco
- A pesar de todo, sigue vigente la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco
- Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco
- Chacabuquense le puso música a una entrega de premios
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario