jueves, 11 de diciembre de 2025

Sobre un fallecimiento en Chacabuco

 

A raíz de consultas.

A raiz de las consultas recibidas de parte de distintos vecinos y lectores se brinda esta información.



Volver a Chacabuquero.

No hubo Necrológica del vecino fallecido ayer en la zona rural de Chacabuco. Tampoco se realizó funeral ni sepelio.

Hasta donde se pudo averiguar, se llevó a cabo una cremación en Junín.


