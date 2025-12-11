Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta Meteorológica por tormentas a corto plazo para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo, para la tarde de este jueves, y alcanza a los siguientes distritos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
