jueves, 11 de diciembre de 2025

Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta Meteorológica por tormentas a corto plazo para Chacabuco y la zona.



Es de nivel amarillo, para la tarde de este jueves, y alcanza a los siguientes distritos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.


Últimas noticias

Más publicaciones del día:

Todavía se habla de esto:

