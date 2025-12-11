Motos y licencias retenidas en Chacabuco hasta por usar el celular

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado del operativo de este jueves.
Volver a Chacabuquero.
En 14 de Julio y Balcarce se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Dos de las mismas, sin chapa patente.
Se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, Una de las mismas por circular utilizando el teléfono celular.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sobre un fallecimiento en Chacabuco
- Agradecimiento a un médico de Chacabuco
- Presupuesto 2026 de Chacabuco: hay fondos para viviendas y el pavimento de Perón se queda en cero
- Niña de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para un estudio médico
- Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona
- Se conoció el monto de la Tasa por Salud de Chacabuco
- Robo, persecución y caída en la madrugada de Chacabuco
- "Buen gesto" de los padres de un infractor en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Advierten sobre turbidez en el agua de Chacabuco
- Golía entre el fútbol, el comercio y una nueva tasa para Chacabuco
- A pesar de todo, sigue vigente la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco
- Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco
- Chacabuquense le puso música a una entrega de premios
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario