Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco

Fin de semana con alerta Meteorológica.
El servicio meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana del domingo para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
La inestabilidad meteorológica ha generado incertidumbre entre los vecinos de toda la región.
En Chacabuco, por ejemplo, se suspendió el festival de danzas que se iba a llevar a cabo el sábado y el domingo en el predio de la Sociedad Rural a raíz del pronóstico que hablaba de probabilidad de lluvias.
Todavía están en la agenda otros dos eventos que se realizarán a cielo abierto en el mismo lugar: la Fiesta del Deporte y el Baile del Egresado. Uno está programado para el sábado por la noche y el otro para el domingo ante el Palacio Municipal.
Hay anuncios de posibles lluvias para ambas noches, por el momento.
Todos saben que la meteorología puede ser una ciencia inexacta porque depende de muchos factores. De hecho en los días previos hubo alertas por tormentas fuertes y sin embargo cayeron pocas gotas de lluvia.
Así que dependerá de los organizadores ver qué ocurre con los eventos programados.
