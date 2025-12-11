Mix: Paracaidistas de Chacabuco - Presentan la Fiesta - Bacheo en una ruta

Breves.
Paracaidistas. Dos vecinas de Chacabuco completaron el curso de paracaidismo en el partido de Leandro N Alem.
Hicieron el curso en la escuela Vediaskydiving
Se llaman Daina Reynoso y Rocio Barkigjije Son las dos mujeres que forman parte de la foto que acompaña esta nota.
Fiesta. Este viernes por la mañana se presentará la Fiesta del Deporte 2025. En la sede la Dirección de Deportes se darán detalles del evento.
La Fiesta será el sábado por la noche ante el Palacio Municipal.
Bacheo. La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires informó que estuvo realizando bacheo superficial en el tramo Chacabuco de la ruta 191 y desmalezamiento en las banquinas de la ruta 51 entre Rawson y la ruta 30.
