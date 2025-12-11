jueves, 11 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: Julio y Segundo.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Carlos Julio Palmieri. Falleció el 10/12/25 a los 86 años. Casa de duelo: Laprida 270. Sepelio a las 11.00

- Segundo Yacobino. Falleció el 10/12/25 a los 89 años. Casa de duelo: Conesa 31. Sepelio a las 12.00



Necrológicas recientes: QEPD


