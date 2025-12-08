lunes, 8 de diciembre de 2025

Salida de Bomberos en Chacabuco

 


Emergencia.

La sirena de bomberos fue motivada por una emergencia en la planta de Ardion de Chacabuco.
Ocurrió en el sector donde se encuentra la aceitera.


Volver a Chacabuquero.

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)