Salida de Bomberos en Chacabuco

Emergencia.
La sirena de bomberos fue motivada por una emergencia en la planta de Ardion de Chacabuco.
Ocurrió en el sector donde se encuentra la aceitera.
Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar.
