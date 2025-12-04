Acosador en el acceso a Chacabuco

Esta mañana.
Al menos dos mujeres se quejaron de un acosador esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en el acceso Juan XXIII, un lugar muy utilizado por los vecinos para realizar ejercicio.
El sujeto señalado tendría canas en el cabello y circularía en una camioneta cargada con sifones de soda.
Al parecer, las mujeres consideraron que esta persona les dijo cosas fuera de lugar.
