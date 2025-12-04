jueves, 4 de diciembre de 2025

Acosador en el acceso a Chacabuco

 


Esta mañana.

Al menos dos mujeres se quejaron de un acosador esta mañana.



Ocurrió en el acceso Juan XXIII, un lugar muy utilizado por los vecinos para realizar ejercicio.

El sujeto señalado tendría canas en el cabello y circularía en una camioneta cargada con sifones de soda.

Al parecer, las mujeres consideraron que esta persona les dijo cosas fuera de lugar.

