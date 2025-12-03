miércoles, 3 de diciembre de 2025

Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta mañana. Hubo otro choque en otro sector.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participar en el mismo un auto y una bicicleta. 

El joven que iba en la bicicleta sufrió algunos. golpes. Fue asistido por una efectiva policial que pasaba por el lugar. 

Ocurrió en inmediaciones de 25 de mayo y Padre Doglia.

Choque II. En Deán Funes y Alem hubo un choque entre una moto y un auto. 

La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Un herido en la madrugada de Chacabuco

- Le robaron a un vecino de Chacabuco

- Una moto retenida y algo más

- Susto en un paso a nivel de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incidente en un barrio de Chacabuco

- Un mal entendido ante una radio de Chacabuco

- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito

Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones

- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Cambio en la planta de Ósmosis

- Se descansa .menos

- Fiesta del Arte y el Camp


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)