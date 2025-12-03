Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

Esta mañana. Hubo otro choque en otro sector.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.

Participar en el mismo un auto y una bicicleta.
El joven que iba en la bicicleta sufrió algunos. golpes. Fue asistido por una efectiva policial que pasaba por el lugar.
Ocurrió en inmediaciones de 25 de mayo y Padre Doglia.
Choque II. En Deán Funes y Alem hubo un choque entre una moto y un auto.
La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia.
