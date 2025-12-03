miércoles, 3 de diciembre de 2025

Le robaron a un vecino de Chacabuco

 

Esta noche.

Un vecino sufrió un robo esta noche.



Le sustrajeron una bicicleta.

El rodado estaba ante un supermercado, en Italia entre Güemes y Castelli.

Esta es la bicicleta:


Si alguien la ve, llame al 911 y de aviso a la policía.

