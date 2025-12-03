Una moto retenida y algo más

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control del martes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En Laprida y Santiago del Estero; y Sarmiento y Güemes se retuvieron siete licencias de conducir por circular a contramano, sin seguro obligatorio y falta de casco.
En conjunto con la Policía comunal se retuvo una motocicleta conducida por un menor de edad, sin documentación reglamentaria falta de casco, luces y chapa patente.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Susto en un paso a nivel de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Un mal entendido ante una radio de Chacabuco
- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito
- Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones
- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco
- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco
- Cambio en la planta de Ósmosis
No hay comentarios:
Publicar un comentario