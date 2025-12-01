Mix de Chacabuco: Cambio en la planta de Ósmosis - Se descansa .menos - Fiesta del Arte y el Campo

Breves.
Ósmosis. El área de Obras Sanitarias informó que la planta de ósmosis inversa ubicada en el barrio Los Pioneros amplió su horario de atención. A partir de ahora, y todos los días, los vecinos podrán acercarse entre las 07:00 y las 19:30 horas para el retiro de agua.
Volver a Chacabuquero.
Descanso. La Dirección de Estadísticas de la Municipalidad de Chacabuco presentó este lunes un informe de salud elaborado sobre la base de encuestas a 8.600 niños y jóvenes de 2 a 18 años.
Indagando acerca de las horas de sueño en niños y adolescentes se destaca que el grupo de 3 a 5 años el 85% duerme más de 8 horas; de 6 a 12 años este porcentaje desciende al 72% y de 13 a 18 años solo el 35 % alcanza más de 8 horas de sueño. En conclusión, la muestra refleja el descenso en el descanso a medida que los niños van creciendo.
Fiesta. El 14 y 15 de diciembre se celebrará en el predio de la Sociedad Rural el Festival de los Amigos del Arte y el Campo.
Habrá danzas de distintos tipos, food trucks, paseo de artesanos, juegos infantiles.
El domingo el cierre estará a cargo de Tito Corsello.
Entrada libre y gratuita.
