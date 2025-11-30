Rescate en la zona rural de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde los bomberos voluntarios debieron asistir a personal médico que tenía problemas para acceder al lugar donde se encontraba una persona que necesitaba asistencia.
La doctora fue trasladada en un móvil de los bomberos hasta la vivienda en la que estaba una persona de nacionalidad boliviana que presentaba dificultades para respirar.
El vecino fue llevado hasta el Hospital.
La ambulancia no podía acceder a la vivienda dado el mal estado en el cual se encontraban las calles y caminos aledaños luego de la lluvia. Por eso se requirió la ayuda de los bomberos.
Ocurrió en inmediaciones de la Escuela 18.
