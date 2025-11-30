El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia

Para tener en cuenta.
El Consejo Federal informó,que por condiciones climáticas y el mal estado del campo de juego se posterga el partido por el TRFA 2025/26 que debían disputar, hoy domingo 30/11, los clubes Defensores S vs Argentino Ch, por la ida de la segunda ronda del mencionado torneo.
Dicho encuentro, sería reprogramado de acuerdo al reglamento, por lo que se espera la confirmación de la policía, para poder compartir nuevo día y horario, que en principio sería para mañana lunes 01/12 a las 21 hs en el mismo estadio Carlos Testa.
Liga Deportiva informa que por razones climáticas, se suspende el partido de Primera División, que debían disputar el día de hoy, domingo 30/11, de la Etapa Clausura, Fase Liguilla, Cuarto de final ida, Copa Haroldo Conti 100 años, los Clubes Peña la Doce vs River Plate, en cancha de Huracán.
El mismo fue reprogramado para el día Martes 02/12/25 a las 21 hs en el mismo estadio Ernesto Zinani del Club Huracán
Liga Deportiva informa que debido a las lluvias caídas se suspendió la jornada de Fútbol Femenino programada para este domingo 30/11 en el Estadio Isidro Toto Ranale del Club San Martín
