Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco

Volver a Chacabuquero.
Sufrió una herida en una pierna y pidió la Presencia de una ambulancia del SAME.
También asistió la Policía.
Ocurrió en Pueyrredón entre Aristóbulo del Valle y Vicente López.
El perro pertenecía a una familia que reside en las inmediaciones.
