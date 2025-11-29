sábado, 29 de noviembre de 2025

Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco

 

Esta mañana.

Una mujer de 50 años necesitó asistencia médica tras der mordida por un perro en la mañana de este sábado.


Volver a Chacabuquero.

Sufrió una herida en una pierna y pidió la Presencia de una ambulancia del SAME.

También asistió la Policía.

Ocurrió en Pueyrredón entre Aristóbulo del Valle y Vicente López.

El perro pertenecía a una familia que reside en las inmediaciones.


