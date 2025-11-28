viernes, 28 de noviembre de 2025

"Por esto saltan los fusibles"

 


Nota pedida de una vecina.

Hace 3 meses hicimos el reclamo a la Cooperativa Eléctrica. Están los cables colgando, se tocan y hacen saltar los fusibles.



 Quedamos sin luz continuamente.. y cuando llamamos a la guardia nos dicen: "No hay gente para q vengan a solucionar el problema y tenemos q esperar 4 días"!!

Pasa en Ruta 7,  entre los kilómetros 185 y 188

Necesitamos una solucion por favor.

Firma:

Noe


