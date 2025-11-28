"Por esto saltan los fusibles"

Nota pedida de una vecina.
Hace 3 meses hicimos el reclamo a la Cooperativa Eléctrica. Están los cables colgando, se tocan y hacen saltar los fusibles.
Volver a Chacabuquero.
Quedamos sin luz continuamente.. y cuando llamamos a la guardia nos dicen: "No hay gente para q vengan a solucionar el problema y tenemos q esperar 4 días"!!
Pasa en Ruta 7, entre los kilómetros 185 y 188
Necesitamos una solucion por favor.
Firma:
Noe
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se necesitan dadores de sangre para un vecino operado
- Hubo allanamientos por el caso del motociclista de Chacabuco baleado
- Hallazgo en un vertedero de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Reciben en Chacabuco la imagen de una Virgen relacionada con una colectividad
- Chacabuco y la zona suman otra alerta meteorológica este fin de semana
- Retuvieron muchas licencias de conducir y motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja por inscripciones en una plazoleta de Chacabuco
- Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco
- Secuestraron una moto conducida por un menor
- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco
- Susto en una escuela de Chacabuco
Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario