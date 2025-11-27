jueves, 27 de noviembre de 2025

Queja por inscripciones en una plazoleta de Chacabuco

 


Vecina.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para quejarse de las inscripciones que alguien hizo en los juegos nuevos de unq plazoleta de Chacabuco.



Se trata de mensajes con contenido sexual y palabras ofensivas hechas con marcador.

Para la vecina es una falta de respeto y generan un ambiente mala para que los niños vayan a jugar a este espacio público.

La mujer consideró que si se difunde la situación los responsables sentirán vergüenza y puede que borren las inscripciones.

Ocurrió en el barrio del Centro Comunitario de Los Nogales, entre Duberty y Rocha.


