Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco

Esta tarde.
Y la tarde se registraron en Chacabuco un accidente de tránsito en el que participó una bicicleta eléctrica.
Volver a Chacabuquero.
El otro vehículo involucrado es un utilitario.
La mujer de 82 años que iba en la bicicleta eléctrica recibió atención del. SAME en el lugar. No fue necesario su traslado.
Ocurrió en Lamadrid y Pueyrredón .
La bicicleta eléctrica sufrió algunos daños en el canasto y parte delantera.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron una moto conducida por un menor
- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco
- Susto en una escuela de Chacabuco
Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco
- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario