jueves, 27 de noviembre de 2025

Accidente con una bicicleta eléctrica en Chacabuco



Esta tarde.

Y la tarde se registraron en Chacabuco un accidente de tránsito en el que participó una bicicleta eléctrica. 



Volver a Chacabuquero.

El otro vehículo involucrado es un utilitario. 

La mujer de 82 años que iba en la bicicleta eléctrica recibió atención del. SAME en el lugar. No fue necesario su traslado.

Ocurrió en Lamadrid y Pueyrredón .

La bicicleta eléctrica sufrió algunos daños en el canasto y parte delantera.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Secuestraron una moto conducida por un menor

- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Alerta por estafa

- Camión complicado

- Una niña asustada

- Susto en una escuela de Chacabuco

 Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II

- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco

- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II

- Necrológicas IV

- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras

- Niña accidentada en Chacabuco

- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín

- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II

- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)