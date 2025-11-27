Policiales de Chacabuco: Alerta por estafa - Camión complicado - Una niña asustada

Breves.
Estafas. Una vecina se comunicó con Chacabuquero para informar que la ha estado llamando por Whatsapp un número telefónico terminado en 479 "diciendo que son del Ministerio de Salud para entregar la libreta de vacunación".
Volver a Chacabuquero.
"Obvio que es una estafa pero hay gente grande que quizás no se da cuenta y pueden terminar perjudicados", agregó la vecina.
Es para que otras personas estén atentas.
Camión Este mediodía otro camión sufrió un desperfecto mecánico en inmediaciones del paso a nivel del kilómetro 212 de la ruta 7.
Esto generó quejas de los vecinos. Afortunadamente los problemas se pudieron solucionar y la marcha en la ruta recuperó el ritmo habitual.
Niña. En las últimas horas una niña de 11 años logró que la Policía intercediera entre sus padres en su domicilio de Chacabucoo.
Fue gracias a que llamó asustada al número de emergencias policiales alegando que ambas partes estaban manteniendo un altercado y dio la dirección.
