Niña accidentada en Chacabuco

Esta tarde.
Una niña fue trasladada al Hospital esta tarde a raíz de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de chacabuco.
Participaron una moto y un auto.
Segunda conductora del auto la niña de 8 años iba en la moto con el abuelo.
Al parecer, los de la moto iban camino a la escuela.
Algunos raspones pero se decidió que fueran traslados al hospital en ambulancia para un mejor control médico.
Ocurrió en Mitre y San Luis.
El adulto recibió rápidamente el alta médica tras ser atendido en la Guardia.
La menor recibió atención médica en la Guardia Pediátrica.
En las horas previas hubo otros siniestros viales en la ciudad de Chacabuco pero al parecer los involucrados no sufrieron lesiones de gravedad.
