Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia

En rojo.
Solamente dos puntos de Chacabuco figuran en color rojo en el mapa interactivo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires sobre Arsénico.
Volver a Chacabuquero.
Esta pieza cartográfica virtual fue elaborada para señalar los lugares donde los registros indican niveles peligrosos para la salud humana de esta sustancia que está presente en la mayoría de los acuíferos.
Los puntos rojos en Chacabuco están en OHiggins. Uno de los registros, en Mariápolis, data del 2015, y el, en la zona aledaña a la localidad, de diciembre de 2024.
Hay Partidos como Chivilcoy y Suipacha que presentan niveles peligrosos en cercanías de sus ciudades cabeceras.
Y en Junín, hay zonas en Amarillo.
El mapa se puede consultar AQUÍ.
