Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino

Estaban en una comisaría.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires difundió los rostros de los presos que se escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.
Volver a Chacabuquero.
Se llaman Bruno Leonel Bascuñat, de 23 años, Francisco Fernando Coronel, de 41 años, Raúl Ariel Avendaño, de 41 años, Mariano Romero, de 25 años, y Nahuel Castro, de 27 años.
Al momento de la fuga, los detenidos estaban en un patio interno. Al parecer, lograron desprender parte de la reja que estaba en la parte superior y se fueron por los techos.
Hay una alerta en toda la región por esta situación, incluído el partido de Chacabuco.
Fotos:
