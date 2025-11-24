Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en un barrio de Chacabuco.
Participaron un auto y una camioneta.
No hubo lesionados.
Ocurrió en Castelli entre Sarmiento e Italia.
