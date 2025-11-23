Falleció uno de los accidentados en Chacabuco

Esta mañana.
Falleció uno de los accidentados esta mañana en el acceso Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Chacabuco.
Iba junto a otra persona en una moto.
El siniestro vial ocurrió en la mano ascendente del acceso, entre Linch e Insiarte.
Ambos accidentados habían sido trasladados al hospital en ambulancia.
