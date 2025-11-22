Informe oficial sobre el operativo contra las motos

Madrugada.
La Municipalidad de Chacabuco emitió un informe sobre el operativo contra motos que provocan ruidos molestos que se llevó q cabo esta madrugada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Este es el comunicado:
Ante denuncias realizadas por vecinos de la Ruta Nacional N°7 por ruidos molestos, se desplegó un operativo conjunto del Personal de la Policía Comunal, las Subsecretarías de Seguridad y de Tránsito, y el Grupo GAD. Como resultado del procedimiento, fueron retenidas 13 motocicletas, varias de ellas por contar con escapes antirreglamentarios.
Durante el operativo, dos mujeres fueron demoradas por resistencia a la autoridad y trasladadas a la dependencia policial.
Se informa que los propietarios de las motocicletas retenidas deberán afrontar severas multas, y que los escapes antirreglamentarios serán decomisados conforme a la normativa vigente.
Este tipo de intervenciones se enmarca en el trabajo coordinado que se viene desarrollando entre el Municipio y las fuerzas de seguridad. Días atrás, el Intendente Municipal mantuvo una reunión con autoridades policiales locales para planificar y fortalecer estos controles, que continuarán realizándose con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los vecinos y promover conductas responsables en la vía pública.
Nota relacionada:
- Redada contra motos en la noche de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Lo golpearon y le robaron en el centro
- Redada contra motos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en la inauguración de dos locales comerciales en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: infracciones por acoplados, y motos retenidas
- Policiales de Chacabuco: Relato de un vertedero - un dañino en el acceso
- Más datos sobre el vecino fallecido en Chacabuco
- Escrutinio definitivo de Chacabuco: unos sumaron votos, otros perdieron y uno quedó igual
- En alerta por un robo en cercanias de Chacabuco
- Resultado de un operativo de tránsito en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario