sábado, 22 de noviembre de 2025

Informe oficial sobre el operativo contra las motos

 


Madrugada.

La Municipalidad de Chacabuco emitió un informe sobre el operativo contra motos que provocan ruidos molestos que se llevó q cabo esta madrugada en Chacabuco.



Este es el comunicado:

Ante denuncias realizadas por vecinos de la Ruta Nacional N°7 por ruidos molestos, se desplegó un operativo conjunto del Personal de la Policía Comunal, las Subsecretarías de Seguridad y de Tránsito, y el Grupo GAD. Como resultado del procedimiento, fueron retenidas 13 motocicletas, varias de ellas por contar con escapes antirreglamentarios.

Durante el operativo, dos mujeres fueron demoradas por resistencia a la autoridad y trasladadas a la dependencia policial.

Se informa que los propietarios de las motocicletas retenidas deberán afrontar severas multas, y que los escapes antirreglamentarios serán decomisados conforme a la normativa vigente.

Este tipo de intervenciones se enmarca en el trabajo coordinado que se viene desarrollando entre el Municipio y las fuerzas de seguridad. Días atrás, el Intendente Municipal mantuvo una reunión con autoridades policiales locales para planificar y fortalecer estos controles, que continuarán realizándose con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los vecinos y promover conductas responsables en la vía pública.

