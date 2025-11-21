Que en paz descansen: Susana y Elena.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Alicia Susana Bisso. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Pueyrredón 429.
- Graciela Elena Badaracco de Guozden. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Cuartel II. Sepelio: 22 de noviembre a las 11.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales de Chacabuco: Relato de un vertedero - un dañino en el acceso
- Más datos sobre el vecino fallecido en Chacabuco
- Escrutinio definitivo de Chacabuco: unos sumaron votos, otros perdieron y uno quedó igual
- En alerta por un robo en cercanias de Chacabuco
- Resultado de un operativo de tránsito en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Registro de lluvias de Chacabuco
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Choque a metros de una plaza de Chacabuco
- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana
- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario