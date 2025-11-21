viernes, 21 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: Susana y Elena.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


  - Alicia Susana Bisso. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Pueyrredón 429. 

  

  - Graciela Elena Badaracco de Guozden. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Cuartel II. Sepelio: 22 de noviembre a las 11.00.




Necrológicas recientes: QEPD


