Se muda la Oficina de Licencias de Conducir

La semana que viene.
La Directora de Licencias de Conducir, Cintia Espejo, informó que a partir del 25 de noviembre, el área a su cargo atenderá al público en su nuevo domicilio, ubicado en calle Reconquista 77.
Funcionará de 07:00 a 13:00 horas.
