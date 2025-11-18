Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer la actividad de este martes.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre calle La Madrid y Maipú, y Liniers y Italia se retuvieron 20 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria ( casco, seguro obligatorio)
Fueron secuestradas cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Una de las mismas conducida por un menor de edad.
