Un día para inscribirse en la colonia municipal de vacaciones de Chacabuco

Fecha, hora y lugar confirmados. Además, arribó un atleta a Chacabuco
La Dirección de Deportes de la Municipalidad dio a conocer la fecha, el horario y el lugar en los que se llevará a cabo la inscripción a la colonia municipal Arco iris para esta temporada de verano.
Volver a Chacabuquero.
Esta iniciativa está dirigida a niños de 6 a 12 años.
Los padres deberán concurrir con copias del documento Nacional de identidad y el certificado de aptitud física de los menores
Inscripción se llevará a cabo el 11 de diciembre de 7:30 a 11:30 en el polideportivo municipal de la avenida Solís.
Travesía. El atleta marplatense de ciclismo adaptado, Aníbal “Coco” Urbano, llegó a Chacabuco en el marco de su inspiradora travesía por la integración.
En representación del Sr. Intendente, fue recibido por la Subsecretaria de Cultura, Prof. Julieta Pederzoli, y el Director de Deportes, Prof. Jorge Giménez.
Más tarde, Urbano brindó una charla en la Escuela Paralímpica, donde compartió su historia y su experiencia deportiva. Allí recibió, como gesto de bienvenida, una bandera del Municipio. La comunidad de la Escuela Paralímpica y su equipo docente lo acompañaron en este emotivo encuentro.
Esta noche será agasajado con una cena de bienvenida. Mañana, a las 7 hs, partirá desde el Palacio Municipal rumbo a la ciudad de 25 de Mayo, continuando su recorrido cuyo propósito es promover la integración, el deporte y la construcción de ciudades más inclusivas.
Aníbal “Coco” Urbano es campeón argentino de maratón y velocidad en silla de ruedas, referente del deporte adaptado y un ejemplo de superación.
