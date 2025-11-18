Accidente en una calle de tierra de Chacabuco

Esta tarde.
Una camioneta protagonizó un accidente de tránsito esta tarde en un sector de la ciudad de Chacabuco donde hay calles de tierra.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos pidieron ayuda para el conductor dado que no podía salir del interior de la cabina por sus propios medios.
El rodado quedó en la zanja e incrustado en unos arbustos, tras despistar.
Efectivos de la comisaría local auxiliaron al conductor.
El vecino que manejaba la camioneta no sufrió lesiones por lo que no fue solicitada presencia del. SAME.
Ocurrió Tulio Spinetti y Conesa.
Sufrió algún problema mecánico
En este sector hay algunas huellas en la tierra reseca que pudieron haber causado inestabilidad en el manejo de la camioneta.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un día para inscribirse en la colonia municipal de vacaciones de Chacabuco
- El bloque PRO solicita el arreglo urgente de la calle Balcarce
- "Ausencia reiterada de profesionales médicos y falta de respuesta en una dependencia de Salud de Chacabuco"
- Golía recibió y homenajeó a un histórico pizzero de Chacabuco
- Piden tener cuidado con el agua corriente tras una reparación en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Entredicho por un celular perdido en Chacabuco
- Tras los choques, multaron a responsables de camiones y acoplados en Chacabuco
- Video: Una moto chocó con un auto
- Motociclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Retuvieron motos por falta de casco en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Un colectivo chocó con un camión estacionado en Chacabuco
- Investigan muertes en Chacabuco
- Motociclista accidentada en un accidente en Chacabuco
- Finde: fiestas en Bragado, General Pinto, Alberti y Rojas
- "Pido por el mantenimiento de mí barrio"
- Comenzaron la electrificación de una quinta de Chacabuco para Todos
- Tiene fecha y temática el baile del Egresado 2025
- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco
- Le quisieron robar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario