Motociclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo masculino de 29 años que iba en una moto fue trasladado al Hospital en ambulancia a raíz de las lesiones que sufrió al caer pavimento.
Iba en una moto Honda.
Al parecer, choco con un vehículo Jeep que estaba estacionado.
Ocurrió en Mendoza entre Belgrano y Almirante Brown.
El lesionado estaba consciente al momento del traslado. Fue asistido previamente por vecinos y la Policía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron motos por falta de casco en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Un colectivo chocó con un camión estacionado en Chacabuco
- Investigan muertes en Chacabuco
- Motociclista accidentada en un accidente en Chacabuco
- Finde: fiestas en Bragado, General Pinto, Alberti y Rojas
- "Pido por el mantenimiento de mí barrio"
- Comenzaron la electrificación de una quinta de Chacabuco para Todos
- Tiene fecha y temática el baile del Egresado 2025
- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco
- Le quisieron robar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario