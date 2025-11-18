martes, 18 de noviembre de 2025

Motociclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco

 

Choque en Mendoza entre Belgrano y Almirante Brown

Esta madrugada.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Una persona de sexo masculino de 29 años que iba en una moto fue trasladado al Hospital en ambulancia a raíz de las lesiones que sufrió al caer pavimento.

Iba en una moto Honda.

Al parecer, choco con un vehículo Jeep que estaba estacionado.

Ocurrió en Mendoza entre Belgrano y Almirante Brown.

El lesionado estaba consciente al momento del traslado. Fue asistido previamente por vecinos y la Policía.


