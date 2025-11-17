Comenzaron la electrificación de una quinta de Chacabuco para Todos

Loteo. Además, comunicado por lotes abandonados
El Intendente Municipal, Darío Golía, anunció este mediodía que en la Quinta 784, correspondiente al programa Chacabuco para Todos I, comenzaron los trabajos de tendido de la red eléctrica.
Una vez finalizada la obra y con la energía conectada en el sector (ubicado en calle Sosa, delimitado por Combatientes de Malvinas, Discépolo y calle 630) se va dar inicio a la construcción de 30 viviendas, previamente sorteadas.
En dicho sorteo se habían designado 20 titulares y 10 suplentes y por importantes gestiones del jefe comunal, también se incorporan a los suplentes dentro del proyecto habitacional.
Comunicado:
La Dirección de Inspección de la Municipalidad de Chacabuco informa que se han intensificado los controles y la aplicación de multas a aquellos vecinos que no mantengan en condiciones sus terrenos baldíos y veredas. El correcto mantenimiento de los espacios frentistas es fundamental para prevenir la propagación del dengue y evitar la presencia de alimañas que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad.
A pesar de las reiteradas notificaciones y advertencias, un grupo reducido de frentistas aún no ha cumplido con lo establecido en la Ordenanza Nº 6022, modificada por la Nº 7982/19.
En este sentido, el Municipio, dentro de sus atribuciones legales y siempre que la disponibilidad operativa lo permita, procederá exclusivamente al corte de las veredas que permanezcan en estado de abandono.
Las intervenciones se llevarán a cabo de manera inmediata, y las multas serán de alto importe, incluyendo también los gastos generados por la realización del corte, tal como establece la normativa vigente.
Entre todos podemos construir una ciudad más limpia, segura y saludable. Solicitamos la colaboración y el compromiso de cada vecino para garantizar el bienestar general.
