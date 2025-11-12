Quiere organizar una marcha por lo que le pasó en el Hospital de Chacabuco

Queja.
Una vecina quiere organizar una marchar para reclamar por una situación que vivió días atrás en el Hospital municipal de Chacabuco.
Se trata de Graciela Lopez, madre de quien fuera en vida Iván "Ivy" Domínguez. El joven de 21 años, que vendía ropa a través de las redes sociales, falleció el pasado 28 de octubre tras estar internado en el Servicio de Terapia Intensiva.
López realizó una transmisión en vivo a través de Facebook el martes y allí planteó que en ningún momento se le dio la opción de decidir el tratamiento que debía recibir su hijo.
"Ellos son doctores, nosotros somos padres -dijo. Nosotros tenemos que decidir"
Es por eso que quiere hacer una marcha. Apunta a reclamar que se apruebe una normativa "para que a cualquier persona que llegue al Hospital, sin importar la hora, se le haga un estudio. Los padres tienen que decidir si lo dejan ahí".
"Si yo no tengo plata para el traslado, le pediría ayuda a un amigo", continuó.
"A mí no me dieron la oportunidad de decidir nada -afirmó-. Ellos decidieron por la vida de mí hijo. Decidieron que mí hijo ya no tenía vida. Una como mamá espera a un medico que le diga que si su hijo está grave, si lo queremos trasladar".
