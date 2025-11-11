"Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"

Comunicado.
El Intendente Municipal, Darío Golía, informó esta tarde que inició el proceso de conformación del gabinete que lo acompañará durante los próximos dos años, con el objetivo de planificar y fortalecer la gestión municipal.
En este sentido, confirmó las primeras definiciones:
• Dr. Matías Sassoni continuará en su cargo como Asesor Letrado. Su lugar en el Concejo Deliberante será ocupado por Simón Ochandio.
• Dra. Carla Ponce dejará el IPS para asumir su banca como Concejala. En su reemplazo, asumirá en el gabinete Dra. Yanina Ransan.
Cabe recordar que, en las elecciones intermedias de agosto, el espacio político que conduce Golía obtuvo un respaldo contundente, alcanzando el 52% de los votos. Este resultado le permitió al oficialismo incorporar cinco concejales, logrando mayoría en el HCD a partir del 10 de diciembre, y sumar además tres nuevos consejeros escolares.
Sassoni forma parte del Instituto Proyectar y acompañó previamente a Golía como Secretario del HCD durante el periodo 2019–2023. Por su parte, Ochandio es un joven militante, referente de la agrupación local “La Corriente”.
Asimismo, Ransan -docente, integrante del Instituto Proyectar y quien estuvo al frente del área de Desarrollo Social en el inicio de la gestión- asumirá como funcionaria en el IPS en reemplazo de Ponce que ocupará su banca, militante del espacio local del Frente Renovador.
Emitido por la Municipalidad de Chacabuco
