martes, 11 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Alberto.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Alberto José Fiori  Falleció el 10/11/25 a los 92 años. Casa de duelo: Almirante Brown 66. Sepelio a las 16.30




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix de Chacabuco:

- Feria de Emprendedores

- Encuentro de autos

- Nueva fecha de senderismo

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío 

- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

- Choque en la ruta 7 en Chacabuco

- Joven agredido en un barrio de Chacabuco

- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

- Necrológicas I 

- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

Jóvenes acosados 

 Vehículos retenidos




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)