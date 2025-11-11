Que en paz descanse: Alberto.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Alberto José Fiori Falleció el 10/11/25 a los 92 años. Casa de duelo: Almirante Brown 66. Sepelio a las 16.30
Necrológicas recientes: QEPD
