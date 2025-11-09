domingo, 9 de noviembre de 2025

Policiales de Chacabuco: Jóvenes acosados - Vehículos retenidos

 

Breves.

Acosados. Una vecina se comunicó con CHacabuquero para informar que en la cancha de fútbol de la plazoleta del barrio San Martín  un sujeto  acosó verbalmente a su hijo y a un amigo y "les mostraba sus partes íntimas".



Esto es en inmediaciones de Gutiérrez y Callao.

Chacabuquero recomendó radicar una denuncia en la Comisaría de Chacabuco.


Retenidos. En un operativo de prevención en conjunto con Policía Comunal sobre Av Alfonsín y Cervantes y Av Saavedra y 9 De Julio con recorrido de motos y móviles, personal de control de Tránsito en zona se retuvieron 1 automóvil y 3 motocicletas, y 1 licencia de conducir por circular sin documentación reglamentaria

