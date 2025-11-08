Un demorado en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Un vecino fue demorado por la Policía esta madrugada en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Familiares llamaron a la fuerza de seguridad porque el masculino estaba molestando en una vivienda particular.
Fue demorado porque se habría tornado violento con el personal policial.
Ocurrió en Primera Junta entre Olavarría y Vieytes.
