sábado, 8 de noviembre de 2025

Un demorado en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

Un vecino fue demorado por la Policía esta madrugada en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ministerio Presencia de Dios Chacabuco
Ministerio Presencia de Dios

Familiares llamaron a la fuerza de seguridad porque el masculino estaba molestando en una vivienda particular.

Fue demorado porque se habría tornado violento con el personal policial.

Ocurrió en Primera Junta entre Olavarría y Vieytes.

Carnicería El.corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco

- Tránsito: retuvieron un vehículo tras un choque en Chacabuco

- Schmidt: "No soy el que embiste"

- Necrológicas II

- Video: Así fue la entrevista en Canal 13 a los padres de Stephanie

- Misa por un sacerdote que pasó por Chacabuco y fue asesinado

- "Hace 2 días que no tenemos luz en esta zona de Chacabuco"

- Mix:

- Sin IPS en Chacabuco

- Feria en el centro

- Tareas de Servicios Públicos

- "Alerta por estafas telefónicas y de correo electrónico en Chacabuco"

- Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Necrológicas I

- Robo en una vivienda


 




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)