Que en paz descanse: Beatriz
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Elda Beatriz Arce. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Entre Rios 501. Sepelio: 9 de noviembre de 2025 en horario de a confirmar.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la noche de Chacabuco
- Inscriben en un programa para iniciarse en la apicultura
- Se volvió a suspender una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco
- Un demorado en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco
- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: retuvieron un vehículo tras un choque en Chacabuco
- Schmidt: "No soy el que embiste"
- Video: Así fue la entrevista en Canal 13 a los padres de Stephanie
- Misa por un sacerdote que pasó por Chacabuco y fue asesinado
- "Hace 2 días que no tenemos luz en esta zona de Chacabuco"
- Tareas de Servicios Públicos
- "Alerta por estafas telefónicas y de correo electrónico en Chacabuco"
- Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario