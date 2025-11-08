sábado, 8 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Beatriz

 

-  Elda Beatriz Arce. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Entre Rios 501. Sepelio: 9 de noviembre de 2025 en horario de a confirmar.




