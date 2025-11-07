viernes, 7 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Héctor 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Héctor Rodolfo Ramírez. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Rocha 294 (Barrio Malvinas).

Hector Rodolfo Ramirez qepd Chacabuco

Participó en varios grupos folclóricos, de la peña Agustín Magaldi y fue fundador de la asociación Músicos Unidos de Chacabuco.




Necrológicas recientes: QEPD


