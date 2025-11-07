Que en paz descanse: Héctor
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Héctor Rodolfo Ramírez. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Rocha 294 (Barrio Malvinas).
Participó en varios grupos folclóricos, de la peña Agustín Magaldi y fue fundador de la asociación Músicos Unidos de Chacabuco.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- ATE: "La lucha dio resultado en Chacabuco"
- Así es el acuerdo por el aumento de sueldo de los empleados municipales de Chacabuco
- Cadena de oración por una beba de Chacabuco
"El caso de Stephanie llega a un canal nacional"
- Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco
- Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario