jueves, 6 de noviembre de 2025

Cadena de oración por una beba de Chacabuco

 

Familiares.

Familiares han pedido caden de oración por una beba recién nacida que debe ser operada.



Volver a Chacabuquero.

Amparo

Se llama Amparo.

Yamile Ojeda, comentó que la pequeña está internada en La Plata. 

Es hija de Mía Ojeda y Matías Castillo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

"El caso de Stephanie llega a un canal nacional"

- Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco

- Necrológicas I

- Día sin bancos en Chacabuco

- Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Detectaron una moto muy particular en un control en Chacabuco

- Video: Devolvieron la vereda de Chacabuco y brindaron una explicación

- Ordenaron bajar un cartel de venta en Chacabuco

- Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

- Incidente en una estación de servicio de Chacabuco

- Beneficio impositivo para productores rurales de Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

-Profesor suspendido

- Inquietud por un joven

- Motos y licencias retenidas en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)