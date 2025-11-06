Cadena de oración por una beba de Chacabuco

Familiares.
Familiares han pedido caden de oración por una beba recién nacida que debe ser operada.
Yamile Ojeda, comentó que la pequeña está internada en La Plata.
Es hija de Mía Ojeda y Matías Castillo.
