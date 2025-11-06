"El caso de Stephanie llega a un canal nacional"

Nota pedida.
"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a las Madres del Dolor por su lucha y su constante apoyo. Y a Cristina de Luchemos por la vida por acompañarnos en la nota!
Volver a Chacabuquero.
También un especial agradecimiento a la producción del programa Mujeres Argentinas y a Canal 13 por la invitación y por darnos la oportunidad de visibilizar nuestro Caso.
Aprovechamos para recordarles que la nota saldrá al aire mañana, viernes de 09 a 10:30hrs de la mañana.
Finalmente, agradecer a los medios de prensa de nuestra ciudad/región por estar siempre presentes y por difundir nuestras acciones con tanto compromiso y respeto "
Firman:
Padres de Stephanie Fonseca , Javier Fonseca , Lorena Albornoz
