miércoles, 5 de noviembre de 2025

Policiales de Chacabuco: Profesor suspendido - Inquietud por un joven

 

Novedades.

Docente. El docente investigando por el caso de acoso virtual a una alumna fue suspendido de todos sus cargos.



La medida se tomó mientras continúa la investigación judicial, en todas las instituciones educativas en las que se desempeñaba.

Este profesor ha recuperado la libertad pero no podrá trabajar hasta que se defina su situación.

Inquietud. Durante la madrugada se registró la búsqueda de un joven de 23 años.

A pedido de su madre, la Policía estuvo recorriendo la ciudad.

Alrededor de las 2.30 de la mañana de este miércoles se lo encontró sano y salvo en inmediaciones de Doctor Fernández y Vicente López. Se lo trasladó al Hospital y tras un chequeo médico se le dio el alta.


