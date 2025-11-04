Mix de Chacabuco: Medio ambiente en un barrio - Tik Tok contra el grooming - Invitan a pintar un mural

Breves.
Voluntariado. Este sábado 8 de noviembre a las 15.30 la Dirección de Protección Ambiental de la Municipalidad de Chacabuco. y el CIC Alcira de la Peña realizarán una nueva campaña de Voluntariado Ambiental en el barrio del mismo nombre
Participará al Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1.
Habrá Capacitaciones ambientales, diálogo e intercambio con la comunidad, Instalación de islas de reciclaje para recolectar latas, tetra packs, cartones y papeles,botellas de plástico.
Grooming. Esta mañana, en el Teatro Italiano, en el marco de una jornada contra el grooming o acoso virtual, se presentó un manual que editó Tik Tok sobre el tema
Mural. La Escuela Paralímpica invita a la comunidad a pintar el Mural Participativo número 18 en Chacabuco. Será el Jueves 13 y el viernes 14 de noviembre de 202 en Buenos Aires y Moreno.
Será en el marco del 5° aniversario de trabajo social y deportivo de la Escuela Paralímpica de Chacabuco. El mural se concibe como una obra colectiva que une arte, deporte e inclusión.
El mural será realizado junto a Fileteadores del Conurbano, un colectivo de arte público autogestivo que desde hace 20 años trabaja colectivamente, generando lazos con instituciones, organizaciones sociales, colectivos de artistas y vecinos de diferentes localidades, con una perspectiva comunitaria y de justicia social. “Donde hay una necesidad, nace un mural”.
