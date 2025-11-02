domingo, 2 de noviembre de 2025

Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco

 


Operativos.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco llevó a cabo más controles en la tarde del domingo.



En operativos dinámicos y recorrido en distintos puntos de la ciudad en conjunto con policía comunal sobre Garay y Rocha, Av Vieytes y E Ríos, Av Solís y Olavarría, Av La Madrid y Pueyrredón, Av La Madrid y Maipú, Av Urquiza y Córdoba, Av Miguel Gil y Mendoza, Av Miguel Gil y Padre Doglia, Av Arenales y 9 de julio, Alfonsín y Pringles, Acc Juan XXlll y Guardia Nacional, Av Alsina y San Martin, Av Saavedra y 9 de Julio, Av Perón y Pellegrini se retuvieron 12 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, dos de las mismas conducidas por menores de edad y una con escape antirreglamentario.



