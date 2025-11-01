Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"

Opinión.
Un vecino de Chacabuco se comunicó con Chacabuquero para dar cuenta de una problemática que se da los fines de semana.
"Acá en la salida del acceso Hipólito Yrigoyen en el arco al lado de la Rural los sábados liberan la zona para las motos", opinó.
"El quilombo es insufrible -agregó-. Todos los sábados sin falta, y a las 6.00 cortan. Tienen horario y todo. No hay manera de que no sea zona liberada".
"Si no me creen lean los comentarios de la gente en las publicaciones de cualquier diario que postea y fíjense lo que dice la gente cuando hablan del ruido de motos. Siempre nombran la entrada de Chacabuco".
