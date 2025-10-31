Mix de Chacabuco: Reunión en el paro - Centro de Reciclado - Eco Feria

Breves.
Reunión. Mientras la Asociación Trabajadores del Estado llevó a cabo el paro en la Municipalidad de Chacabuco por un aumento salarial, también fue sede de la una reunión regional de la Comisión de Educación del sindicato.
Se habló sobre las licencias médicas y otros temas de interés.
El paro finaliza este viernes a las 24.00.
En las próximas horas este sindicato decidirá cómo sigue su plan de lucha.
Reciclado. El Municipio de Chacabuco, a través de la Dirección de Protección Ambiental, a cargo de Luciano Domínguez, puso en funcionamiento un Centro de Reciclado Urbano, ubicado en calle Remedios de Escalada 236.
Allí, los vecinos y vecinas podrán acercar de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas todo tipo de reciclables que tengan en sus hogares, tales como aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, aceite vegetal usado, cápsulas de café, pilas, tapitas, cartón, entre otros.
Por otro lado, la Dirección de Protección Ambiental estará presente el próximo domingo 2 de noviembre en la 1° Fiesta del Juguete Artesanal que se desarrollará en la localidad de Rawson.
A partir de las 14:30, estará disponible un “desarmadero de juguetes”, en donde se podrán donar juguetes rotos o en desuso, que se convertirán en nuevos juguetes a través de los talles de “La Desfábrica”.
Eco. Este viernes se desarrolló la 10ª edición de la Eco-Feria en Mariápolis, localidad de O'Higgins, un espacio de encuentro, aprendizaje y acción comunitaria en torno a la Ecología Integral.
En el marco de la jornada, funcionarios municipales visitaron la unidad productiva del productor agroecológico Germán Garibaldi, vecino de Mariápolis, quien lleva adelante un sistema de producción sustentable basado en prácticas agroecológicas.
Durante el recorrido, se destacó su monte frutal compuesto por 90 ejemplares cítricos, gestionados en 2023 a través del Instituto Proyectar. Además, en una extensión de 36 hectáreas, el productor realiza un policultivo de trigo agroecológico y trébol rojo, cuyo trigo será destinado a la producción de harina, generando valor agregado localmente.
El almacenamiento de la producción se realiza en un silo adquirido tras resultar beneficiario del programa “Agricultura Familiar en Marcha” del Ministerio de Desarrollo Agrario.
